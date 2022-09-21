古代皇帝貴為「九五之尊」，所有人都得對他唯命是從，然而宋朝卻有一名超大膽的皇后，因為不爽受寵的妃子太過囂張，竟意外賞了皇帝一巴掌，震驚世人，但她後來也因此落得悽慘的下場，這個人就是宋仁宗的第一任皇后郭氏。

根據《宋史》記載，天聖元年（公元1023年），郭氏與張氏一起進宮選美，尚未親政的仁宗看中了張氏，但郭氏家世強大，由當時垂簾聽政的劉太后作主，冊立為皇后，張氏僅封為才人；而郭皇后因為有劉太后當靠山，不但不懂得謙讓與寬容，還變得更加驕縱任性，甚至會仗著劉太后的權勢，嚴密監控仁宗的行蹤，讓他不能和其他嬪妃、宮女過於親密，仁宗對此雖然多有不滿，但從未明說。

張才人在去世後，尚氏和楊氏又成為仁宗的新寵，均被冊封為美人，其中尚美人的父親「父憑女貴」被封官受賜，此事引起郭皇后的忌妒之心，之后經常與尚美人發生衝突。太后過世後，郭皇后失去了靠山，尚美人竟當著她的面向仁宗數落她，郭皇后氣得想賞尚美人耳光，未料仁宗用肉身阻擋，郭皇后一巴掌拍在仁宗脖子上，當場劃出2道血痕，仁宗大怒斥責她「這是皇后該做的嗎？」便離開現場。

仁宗事後跑去找宰相呂夷簡看自己的傷痕，由於郭皇后以前曾得罪過呂夷簡，他便趁此機會和諫官范諷一起煽動，稱郭皇后「后立已有九年，尚無子，義當廢」，仁宗本就不喜歡郭皇后，考慮過後便同意廢后之事，將其貶為淨妃，並懲處當時幫郭皇后說話的官員，郭氏被廢後便出家當了尼姑。

幾年後，仁宗突然想念起郭氏，就派人去關心他的近況，讓2人又有了聯繫，原本仁宗想召郭氏回宮，但她要求「須百官立班受冊」，當時仁宗早已立曹氏為后，只能作罷。不久後郭氏生病，仁宗又派宦官閻文應，未料數日後就傳出郭氏暴斃的消息，雖然很多人懷疑她是被閻文毒害的，卻找不到證據。宋仁宗感念舊情，為了悼念郭氏，追封她為皇后。