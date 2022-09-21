看古裝或歷史劇時會發現，古代處罰犯人喜歡大張旗鼓，例如用刑前會遊街示眾，或將人拖到最大的菜市場斬首，另外，也可以常聽到「秋後問斬」、「午時斬首」等有關用刑的規矩，其實這些不成文規定藏有玄機，最大作用就是殺雞儆猴。

根據《藝述史》報導，古人用刑時經常「菜市口問斬」、「秋後問斬」及「午時斬首」，北京宣武門前的菜市口是出了名的斬首刑場，明清時期此為京城最大菜市場，人流非常多，選菜市口斬首犯人就是為了殺雞儆猴，起到威懾作用，犯人臨死前的慘狀會展示在百姓面前，用刑前還會將犯人的罪狀列出來，讓有心之人看到後心生畏懼。

清光緒二十四年，慈禧太后發動戊戌政變，逮捕六名變法派人士，分別是譚嗣同、林旭、楊銳、楊深秀、劉光第與康廣仁，被稱作「戊戌六君子」，他們在未經刑部審訊的情況下，被慈禧太后下令押至北京菜市口法場問斬，據說，慈禧太后為了讓革命分子徹底死心，還命令劊子手使用最鈍的刀，將戊戌六君子折磨至死。

而斬首為何要等到秋後，有人認為同樣是為了殺雞儆猴，秋收前百姓忙於種地，秋收後才得以閒下來，圍觀行刑的人才會多，但主要原因是當時統治者受儒家思想影響，為了讓用刑更符合「仁」的要求，減少冤案率，因此延長案件審核及覆核時間。另外，古代斬首不一定選在午時，一般罪犯斬首時間並不固定，也有一說，午時陽氣最旺，重罪犯在此時斬首，死後的戾氣能被陽氣化解，才不會危害人間。