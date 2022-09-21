台灣民眾常吃黃魚、白鯧或石斑魚等，但你有吃過觀賞魚嗎？香港有網友近日在臉書社團分享魚料理，更稱其為「魚中天花板」，只見魚的鱗片呈現金黃色，在市場幾乎沒看過，但有眼尖網友發現，這其實是觀賞魚，此文一出隨即引發討論。

香港網友在臉書社團《香港街市魚類海鮮研究社》分享魚料理，並寫下「魚油香味，魚中天花板」，照片中的魚顏色鮮豔，鱗片呈現金黃色，非常少見，有眼尖網友表示，此魚品種為「荷包魚」，由於牠的顏色繽紛且性情溫和，因此多作為觀賞魚。

貼文曝光後引發討論，不少人認為吃觀賞魚太殘忍，「除非我到了孤島，否則這種魚我都不會吃」、「現在有這麼多種魚可以吃，為何還要吃觀賞魚」、「我一直以為這種漂亮的魚都有毒」，但也有人表示，此魚並未被法規禁止食用，原PO煮來吃也沒有錯。香港法規確實並未將食用荷包魚視為違法行為，有些店家還會專賣荷包魚，只是數量並不多。

荷包魚屬於珊瑚魚，分布於日本本州中部以南、台灣、菲律賓地區，全長20公分左右，主要棲息於沿岸的岩礁或珊瑚礁地帶，主要以海綿、藻類和附著生物為食，不過香港食物安全中心提醒，避免大量吃這類的珊瑚魚，雖然牠們本身並未帶有毒素，但牠們以吃珊瑚礁海域生存的小魚維生，小魚若吃入有毒海藻，毒素會積聚在珊瑚魚身上。