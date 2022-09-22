大象真的很有靈性！大陸雲南普洱市一戶人家近日發現，自家蓄水池裡出現一頭亞洲象，牠受困池裡無法自行逃出，趕緊向相關單位求助，救援人員趕到後，在蓄水池邊緣鑿出一個缺口，便於大象爬上來，而大象獲救後，似乎想向人表達感謝，停留在原地2分鐘才離開，讓救援人員看了相當感動。

綜合陸媒報導，普洱市思茅區六順鎮近日出現一頭重達2.5公噸的野生亞洲象，牠不慎跌進村民自建的蓄水池中，但蓄水池的深度較深，亞洲象一直難以自己爬上來，在水池裡待了約2、3個小時，村民發現後趕緊向相關單位通報。

救援人員到場後，用鐵鎚在蓄水池邊緣砸開一個缺口，降低水池的高度，大象似乎也懂對方的用意，馬上走到缺口處，用前肢撐在蓄水池的邊緣，最終成功脫困，神奇的是，亞洲象獲救後並未馬上離開，還在原地待了約2分鐘，眾人都認為牠是為了表達感謝。

此次受困的亞洲象是一頭亞成年公象，近期從西雙版納傣族自治州景洪市遷移到雲南普洱市，牠所在的象群總共約36頭，從7、8月以來，由於玉米等農作物成熟，吸引象群造訪，思茅區境內成為亞洲象活動集中地，一天多達112頭，隨著亞洲象數量變多，當地也加強控管，確保大象與人類的安全。