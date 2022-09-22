鴕鳥是世界上最大的鳥類，也是許多人喜愛的動物之一。日本綜藝節目曾訪問鴕鳥的飼育員，該怎麼做才能和鴕鳥變得親近，沒想到秘訣竟是「剃光頭」，飼育員解釋，因為鴕鳥會把光頭當成鴕鳥蛋，所以一看到光頭就會把下巴靠在上面不斷磨蹭。

最近日本綜藝節目「イモトジャパンツアーin北海道」的截圖在網路上瘋傳，節目組前往北海道訪問鴕鳥飼育員，詢問該如何和鴕鳥變得親近，對方大方曝光獨家秘招，就是把自己剃成光頭再靠近鴕鳥就行了。畫面中鴕鳥一看到飼育員頂著光頭出現，立刻就把下巴靠在他頭上輕輕磨蹭，一人一鳥感情十分融洽。

飼育員解釋，鴕鳥之所以這麼喜歡光頭，是因為把它當成了鴕鳥蛋，牠們平時照顧自己的蛋、幫忙保溫的時候，就是像這樣伸長脖子、把下巴靠在上面孵。此外他也透露，鴕鳥在孵蛋時的保護意識很強，因此攻擊性也非常高，有趣的是牠們孵蛋採取「輪班制」，白天由雌鳥負責，晚上則由雄鳥接手。

但並不是每個剃光頭的人都可以和鴕鳥這麼親近，節目中的飼育員都是長年照顧鴕鳥的專業人士，再加上這些鴕鳥已經被馴化，性格較為親近人，若是對野外的鴕鳥就不建議這麼做。影片曝光後，許多網友都覺得十分逗趣可愛，紛紛笑說，「好多鴕鳥愛他啊！簡直就是鴕鳥贏家」、「我好愛鴕鳥，看來我也要去剃光頭了」、「是時候為了鴕鳥轉行當和尚了」。