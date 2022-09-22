多貓家庭好幸福，但亂尿尿的時候，想要知道是哪一隻惹的禍，還得調監視器找元凶。當馬麻發現是家裡最與世無爭的加菲貓「小胖虎」後，第一時間以為是心理問題。因為乖巧的小胖虎本來跟活潑的「路克」很麻吉，好到抱在一起睡，讓馬麻一度懷疑牠們是貓界同志，而家裡還有一隻母貓「雲母」，則老是一副高冷的旁觀者樣。

但沒想到「路克」卻偷偷跟「雲母」有了愛情結晶，生了一堆娃後變了妻奴，開始攻擊想要靠近娃兒的「小胖虎」。為了不讓「雲母」不高興，「路克」還真是直往死裡打，可憐的「胖虎」被自己兄弟修理得很慘。

看診時第一位醫生說，「胖虎」只是脹氣，但亂尿尿持續兩個月都沒改善，馬麻覺得這樣不行，改看另一位醫生，卻聽到無情的宣判說「胖虎」已是敗血症，要馬麻有心理準備。

雖說是「亂」尿尿，但其實胖虎每次都「固定」尿在門口旁邊，離世溝通時胖虎就說了；「尿在那裡，馬麻進出比較容易發現」，原來牠亂尿尿是想提醒忙碌的馬麻，「你的小胖虎生病了」，但馬麻每天下班時已筋疲力竭，只顧著擦尿而已。

「胖虎」走時才一歲多，馬麻很擔心牠年紀小會迷路，特別求地藏王菩薩帶路，但地藏王菩薩賜筊：「除非馬麻先放下才願意指引牠。」為此，馬麻只好強忍著不去想牠。

「馬麻呀，放下，不是不要想我呦」、「你不想胖虎，胖虎會難過捏」、「想我，就大膽想，難過，就哭， 胖虎才知道你愛我呀」、「菩薩要馬麻放下，是希望馬麻不要一直怪自己啦！」

馬麻的確一直怪自己，回想起來，她覺得胖虎好孤單，因為家裡五隻貓咪，其他四隻都是路克一家人，只有小胖虎落單。小胖虎很想幫忙照顧小娃兒，但總是被排斥。「我沒有惡意，只是想過去關心一下，但總被嫌雞婆，讓我很傷心」胖虎說。

媽麻說，胖虎敦厚不愛爭，每天晚上用自己的方式默默陪著馬麻上廁所，再一路跟著馬麻回床上睡覺，但路克不一樣，只要看到馬麻下班就開始爭寵，馬麻很後悔當時重心擺在路克身上，「都怪馬麻沒有把你照顧好，這樣的馬麻，你還愛著嗎？」

小胖虎回了一句話，我覺得相當經典：「路克要教馬麻的，是想要的就去爭取；小胖虎要教馬麻的，是不要強出頭」、「馬麻可以中和一下，態度上努力爭取、 心態上一切隨緣。」

這麼棒的處事哲學，誰說小胖虎還是個娃呢！