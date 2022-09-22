清宮劇中若有皇室成員犯錯，就會被押送到宗人府，清朝「宗人府」究竟是什麼機構？竟能讓皇室聞之色變，其實宗人府主要管控皇室成員的大小事宜，例如賞罰、婚喪嫁娶等，而且還負責監視王公貴族對皇帝是否忠心。

大陸中國人民大學清史研究所副教授毛立平指出，清朝皇室有2大重要機構，分別是清朝獨創的內務府，主要處理皇帝的事物，而宗人府則是管理整個皇室，設立於明朝初期，在明朝洪武三年被稱做「大宗正院」，後來改名為宗人府，負責管理皇族的家譜、冊封、婚嫁及喪葬等事宜，清順治九年，沿襲明朝舊制設宗人府，直到民國13年（1924年）才正式被廢除，一共存在273年。

清朝宗人府主要負責皇室家譜的纂修，使皇族支系永續流傳，還有皇族俸祿、封爵及任官等，當有皇室成員到了應封爵的年齡，宗人府就會奏請皇帝，封給相應的爵位或官職，再者還掌管皇室成員的教育與賞罰、婚喪嫁娶，管理20萬皇室成員，而宗人府的負責人必須由親王或郡王擔任，也顯示宗人府地位很高，比內務府還重要。

皇室成員懼怕宗人府，主要與該機構處理賞罰有關，但卻也有保護皇室成員的作用，皇族若犯罪，宗人府會與刑部、戶部一起裁決，保障皇室的權利，輕罪就是罰錢，就算犯下重罪，例如殺了下屬或百姓，頂多就是圈禁於空房，而且審訊時也不能對皇族用刑，這也導致皇室成員越來越驕縱。

不過皇室成員對下屬或平民犯罪，雖然能輕易開脫，但在政治上有僭越犯上的舉動，就得付出極大代價，而且地位越高的宗室，就會被皇帝看得越緊，有學者統計，清代因犯錯而被革去宗室資格比例高達12%，還有2千多人被家譜除名，為了控制宗室親王，清朝還制定《王公處分則例》，對親王各種不法行為進行立法。

乾隆十三年，一名宗室在皇子去世百日內剃頭髮，皇帝得知後勃然大怒，將他圈禁在空房，待秋後再進行判刑，可見對皇帝而言，皇室殺人並非大事，但若有人敢挑戰皇權，甚至是僭越犯上都是重罪，例如克勤郡王恒瑾一次遇到皇后時，未立即讓路並迴避而被革除王爵，宗人府糾察親王行為舉止，就是為了保證他們對皇上忠心，這也是皇室成員害怕宗人府的原因。