大陸一名老奶奶日前去世，幾名晚輩在整理她的遺物時，在櫃子裡挖出多達5萬2290.9元人民幣（約新台幣23.4萬）的現金，包含不同年代角、元的鈔票，還有許多硬幣，眾人叫上親戚、鄰居，花了一下午時間才終於清點完畢。

綜合陸媒報導，安徽省安慶市的79歲張奶奶近日去世，幾名晚輩在整理她的遺物時，意外在一個櫃子內發現錢，經過眾人一陣搜索，從抽屜、抽屜底下、架上書頁裡找到了不同年代的角、元鈔票，還有許多硬幣，一家人在挖出所有錢後，先將其分門別類，再分工合作清點數錢，還找來鄰居、親戚幫忙，花了一個下午的時間，確認張奶奶留下多達5萬2290.7元人民幣。

據張奶奶的兒子表示，張奶奶一生都很節儉，她生前在住家附近的街道上，靠賣開水賺了一些零錢，卻都捨不得花，連生病了也沒有動用分毫，只希望把她的錢都留給後代子孫，而這一櫃子的錢可以說是她省吃儉用累積下來的。儘管這些現金以硬幣居多，讓眾人數錢數到手都要抽筋，但面對張奶奶的愛，大家都忍不住露出幸福的笑容。

新聞曝光後，網友們都覺得相當感動，大家紛紛留言，「老一輩都是這樣，有一分存一分」、「其實很多老人家到了這個階段，真的不捨得花錢，把錢都存著，留給子女」、「幸虧留的是現金，要是留存摺取都取不出來」、「這不是錢，是老人對子女的愛、對家庭的情！」、「錢生不帶來死不帶去的，有錢自己花就可以，後代也會自己掙錢，沒必要給太多」。