國外一對夫妻日前到南非克魯格國家公園旅遊，車開到一半時發現，路邊一棵大樹上出現黑影，仔細看樹頂上有個巨型鳥巢，裡面竟有一隻花豹，讓他們感到非常驚訝，才發現花豹正在與草原鵰雛鳥激戰，最終花豹占上風將草原鵰咬死，飽餐一頓。

夫妻倆到克魯格國家公園旅遊時，目擊豹爬樹吃老鷹雛鳥的畫面，讓他們直呼畫面非常難得。(影片來源/youtube/Latest Sightings)

根據《Latest Sightings》報導，艾利（Ally Bradfield）和丈夫每年都會到克魯格國家公園（Kruger National Park）度假，當時開車前往古扎尼大壩（Gudzani Dam）途中，發現路邊一棵大樹頂端有個鳥巢，而且鳥巢裡出現巨大黑影，讓他們驚覺不對勁。

艾利提到，一隻猛禽不斷朝鳥巢俯衝，由於距離太遠，看不清楚牠的動機為何，隨後拿出望遠鏡查看，發現鳥巢裡竟有一隻花豹，而猛禽則是「草原鵰」（Tawny eagle）雛鳥，經過幾輪搏鬥後，草原鵰被花豹咬傷淪為食物，「我們每年都會來克魯格國家公園，但從未見過這種狀況，能夠親眼目睹這罕見畫面，我感到非常開心」。

根據猛禽保護組織「百富勤基金會」（Peregrine Fund）介紹，草原雕身長為60至75公分，翼展則達159至190公分，主要棲息於草原與密度較低的林地，生活在有大型獵物和牛群的地區，屬於頂級捕食者，而牠們最大的天敵就是人類，草原雕除了獵殺野兔、犀鳥等哺乳動物外，還會吃腐肉，在馬路上覓食時容易被路殺。

雌性草原雕受孕成功後，在繁殖期陸續產下1至3顆蛋，通常為2顆，需孵化至少42天，雖然兩顆蛋都會成功孵化，但年長的雛鳥通常會殺死較小或較弱的一方，幼鳥會在巢裡待76到85天，學會飛行後仍會與成鳥一起生活6周，直到習得狩獵、躲避危險等技能，才會離開獨立生存。