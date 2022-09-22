在古代許多皇室貴族都不會讓生母親自哺乳，而是另外聘請「乳母」來餵養孩子，因此很多乳子與乳母的關係比親生母親還深厚，同時也造成不少問題。明熹宗朱由校的乳母客氏私生活混亂，不但和宦官魏朝、魏忠賢有染，還仗恃著受皇帝寵愛四處作亂，害死數個被熹宗寵幸的嬪妃，連皇子、皇女都不放過。

據《明史紀事本末》記載，客氏原本是平民侯二的妻子，生有一名兒子，萬曆三十三年（1605年），18歲的客氏被選為朱由校的乳母，進入明朝後宮。萬曆四十八年（1620年）朱由校即位，為明熹宗，不久後就封客氏為「奉聖夫人」，且對客氏相當依賴，《天啟宮詞》就曾提及，客氏「每日清晨入乾清暖閣侍帝，甲夜後回咸安宮。」

而客氏長相妖豔美麗，就算到了40歲也依然像是少女，穿著打扮也和她的身分、年齡不相符。除此之外，客氏還擅長烹飪，朱由校的膳食都必須經過她的手，且常常煮「龍卵（馬的生殖器）」給熹宗吃。清朝道光年間撰寫《甲申朝事小紀》的抱陽生認為，客氏用乳母的身分去勾引色誘熹宗，兩人之間可能有不正當的關係存在，但這種說法沒有證據證實，可信度不高。

不過客氏的私生活確實是不檢點，她和宦官魏朝、魏忠賢都是「對食」關係，甚至仗恃自己受皇帝寵愛，而和魏忠賢勾結，作惡多端、禍亂朝廷，甚至害死數個曾被熹宗寵幸的後宮嬪妃，手段非常毒辣，連皇子、皇女都不放過，客氏曾在張裕妃懷孕臨產之際斷其飲食，某個下暴雨的夜晚，裕妃因難忍飢渴到屋檐下接雨水喝，最後哭喊著斷氣。

最終客氏的下場也很淒慘，朱由校駕崩、明思宗朱由檢登基後，她就被人在浣衣局活活打死，並在淨樂堂焚屍揚灰；而她的兒子侯國興、弟弟客光先與魏忠賢的侄子魏良卿，也在同一天被斬首。