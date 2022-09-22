大陸一名男子日前在路上逛街時，發現廣場上趴著一隻流浪黑狗，讓他看了非常不忍，決定去摸牠釋出善意，豈料他靠近後才發現，這根本不是一隻狗，現場非常尷尬，他氣得怒踹對方一腳，過程被分享至網路，逗笑63萬人。

微博帳號「阿呆與瓜」近日分享一段影片，一名身穿桃色上衣的男子晚間外出逛街時，發現廣場空地上有一隻黑色流浪狗，孤單的趴在空地上，身影看起來非常淒涼，讓他感到非常不忍，因此決定上前撫摸對方，希望給流浪狗一些溫暖。

男子走到黑狗旁邊後，彎腰摸狗時才發現不對勁，待在地板上的根本不是狗，而是一個塑膠袋，由於當時天色昏暗，而且塑膠袋的形狀剛好與狗身形類似，才會使男子看錯，隨後他氣得踹塑膠袋一腳。不少網友笑著回應，「塑膠袋：真的沒人幫我發聲是吧」、「你別說，我也看成一隻狗」、「絕對不是視力問題，真的太像狗了」。

台灣也曾有人遇過類似情況，高雄一名女網友曾在《爆怨公社》表示，當時她從遠處看到路邊長椅底下，躲了一隻流浪貓，神情看起來很無辜，讓她非常不忍，因此快步上前想關心牠，豈料靠近一看才發現，椅子底下的並非流浪貓，而是繪有貓圖案的石頭，由於石頭形狀與貓咪坐姿身型相似，因此讓她誤會了。