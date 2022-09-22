約旦一名男子日前就醫求助，稱自己為了治療痔瘡，把一顆網球大小的圓球塞入下體，結果卻沒辦法自行取出，未料醫生檢查後，發現男子根本沒有痔瘡問題，且這顆球無法徒手取出，最後只好請出電鑽，插入男子肛門將球體分割成3塊，才終於順利移除他體內的異物。

Man, 51, gets plastic ball stuck in his anus for two days https://t.co/nxd3nye6RU via @MailOnline — Aphrodite's Offspring (@RaeUK) September 13, 2022

根據《每日郵報》報導，這份病歷發布在《外科手術病例報告國際期刊》（International Journal of Surgery Case Reports）上，約旦51歲男子在妻子陪同下就醫，稱自己為了治療痔瘡，將一顆球塞進下體，沒想到之後卻拿不出來，他曾試圖用螺絲起子和湯匙取出球，但都以失敗收場，無奈之下只好求助醫生。

醫生亞薩納（Mohammad Athamnah）替男子照X光後發現，他體內的球大小和網球相似，約為7公分x7公分，已經完全把直腸堵住，而且男子其實根本沒有痔瘡問題。起初亞薩納想以最簡單、傷害最少的方法，潤滑後徒手取出球，但球體過大導致「卡洞」，過程非常不順利。

接著亞薩納打算從腹部開刀，但發現球體已經占滿整個骨盆腔，手術恐怕難以成功；考慮到男子的肛門已經充分擴張，亞薩納最後決定請出電鑽，直接從肛門插入，並小心翼翼地在男子的骨盆腔處將球分割成3塊，之後再一塊塊取出，才終於順利移除男子體內的異物。