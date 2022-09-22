大陸山東淄博有兩座相鄰的古寨，神奇的建在山頂上，四面全是懸崖，擁有千年的歷史，據說始建於戰國時期，其中一個較大的古寨擁有200多個房間，古時用於抵禦外敵與土匪，每當村民遭到攻擊時，他們就會跑到古寨避難，敵人基本上不敢入侵。

根據《梨視頻》報導，山東淄博的島坪村裡有兩座古寨，分別是北峪寨和東留寨，都是由石頭砌成，當地村民李德金提到，經過千年的風吹日曬雨淋，兩座古寨依舊屹立不搖，而且從未改變，據說古寨始建於戰國時期，屬於齊長城的一部份。

兩座古寨距今已有千年的歷史，保存都很完整，其中的北峪寨面積較大，擁有200多間房，每個房間約3、4平方公尺，山寨四周都是懸崖，出入口只有一個，而且高不到1公尺，由於地理的優勢，古時山下村民若遇外敵和土匪入侵，就會逃到古寨避難。

由於古寨四周都是懸崖，若不熟悉地形，一不小心就可能摔落谷底，外敵和土匪基本上也不會進攻上來，儘管古寨目前已無人居住，不過偶爾還是有村民或山友前往北峪寨和東留寨遊覽，但由於人煙稀少，古寨裡也長滿植物，形成非常特殊的景象。