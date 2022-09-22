小孩子的思考邏輯和大人不一樣，經常會做出讓父母哭笑不得的行為。大陸一名爸爸日前檢查6歲兒子的作業時，發現他竟自創「象形文字」，把「飛」字寫到飛了起來，「雨」字則寫得越下越大，爸爸頓時被氣得語無倫次，大聲咆哮問兒子「這是雷雨還是暴雨？」

根據《極目新聞》報導，廣西省南寧市的吳先生日前檢查6歲兒子的作業，看到他自創的「象形文字」，立刻氣得大聲咆哮。原本老師要求練習寫「飛」和「雨」2個字，只見影片中，男童越寫越「放飛自我」，一開始的字還算工整，越到後面「飛」字就逐漸「飄」了起來，像是真的在作業本上飛舞，而「雨」字中間的點也是越寫越多，讓吳先生崩潰地說「『雨』寫得越下越大，這是雷雨還是暴雨？」

吳先生受訪時透露，當晚他檢查兒子的國文作業，發現字被寫得完全變了形，讓他又生氣又無言，後來只好要求兒子全部重寫。他坦言自己年輕時成績不好，只有高中學歷，所以夫妻倆對於兒子的學習很重視，希望他不要重蹈覆轍，走上父母走過的路，能夠好好學習，將來考上好的大學。

影片曝光後瞬間引發熱議，網友紛紛笑說，「這小孩很聰明，他完全明白字的意思，很生動形象地寫出來」、「飛是真的飛了，雨是真的下雨了」、「非常形象的還原了象形字的樣子，你是穿越過來的嗎？」；也有人建議這名爸爸不要急著兇孩子，「孩子的想像力很豐富啊，要善於溝通交流引導，不要把大人的固有思想強加到孩子身上」、「不要限制孩子的想像力，不要阻止他的思維，所有的東西都是先有想像力才發展出來的。」