狗竟然會吃醋！泰國呵叻府一名60歲婦人養了一隻比特犬，豈料近日她餵流浪狗時，比特犬疑似醋勁大發，竟把主人咬到重傷，婦人倒臥血泊中，鄰居發現後趕緊將她送往醫院，她的脖子和手臂都被咬傷，情況嚴重，目前仍在醫院接受治療。

根據外媒報導，60歲婦人瑟帕彭（Supaporn，音譯）養了一隻6歲比特犬「納粹」（Nazi），有愛心的她平時還會餵養自家附近的流浪狗，18日下午一隻流浪狗「查高」（Chao Kao）經過瑟帕彭的家門口，牠不斷向人討食物吃，瑟帕彭拿出食物與水給「查高」，豈料此舉似乎讓「納粹」心生嫉妒，馬上撲過去狠咬主人。

瑟帕彭被愛犬咬傷脖子和手臂，全身都是血，丈夫發現後，趕緊拿出鐵棍制止，事後提到「納粹完全不肯放開我太太，我只好使用鐵棍，牠才願意鬆口」，夫妻倆從「納粹」還是小狗時就開始飼養，當時瑟帕彭正在餵養附近流浪狗，可能因此引發寵物犬吃醋。

瑟帕彭丈夫隨後將比特犬關進籠中，但牠仍具很強的攻擊性，當時鄰居絡達雅（Duangduan Rodya）聽到隔壁傳出尖叫聲，趕緊跑過來查看，發現瑟帕彭被咬到全身是血，立即報警求助，平時她也會幫忙鄰居照顧「納粹」，目睹現場慘況後，她再也不敢靠近那隻狗。