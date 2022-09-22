心愛的寵物居然成了桌上的美食！日前大陸有2名男童把螃蟹當作寵物來養，沒想到卻遭爸爸煮熟端上桌，要兒子親自吃下肚後還問，「什麼味道？」而這整段過程也被爸爸用手機如實記錄了下來，隨後更在網路上廣為流傳，許多網友看到男童崩潰痛哭的模樣都感到非常不捨。

綜合陸媒報導，這起事件發生在廣東省佛山市，一名爸爸從市場買了兩支大閘蟹，被兄弟倆當作寵物飼養，沒想到某天放學回家卻發現小寵物不翼而飛，下一秒爸爸從廚房端出兩隻蒸熟的螃蟹。

從網路上流傳的影片可見，孩子看到被煮熟的螃蟹忍不住嚎啕大哭，甚至掀起衣角拭淚，而爸爸竟拿起手機錄影，直說「弟弟的這個也煮熟了」，而畫面中的男童哭到整個臉都皺了起來，就連鼻頭也紅通通的，有人拿了一塊蟹肉遞到他的嘴邊，爸爸問「什麼味道」，他回應「香的味道」，語畢又忍不住淚崩。

這段影片火速在網路上流傳，網友看見孩子純真的反應感到心疼，留言痛批，「好笑嗎？殺了小孩心愛的寵物再給他吃肉？」、「電影裡的反派也是殺了最愛的人」、「這麼小的孩子，內心是慈悲善良的，有些大人連孩子都不如」、「受不了這樣的家長，真的很不尊重孩子」。