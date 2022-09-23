大陸電力公司近日在山區使用無人機進行電線拍攝檢查，發現峭壁上一個山洞內，竟有兩塊太陽能板、簡易床舖等，讓他們非常驚訝，懷疑山洞裡可能有人居住，但洞穴距離地面約100多公尺，爬上來並不容易，需花費2個多小時，當地警方事後到場調查，並未找到山洞居住者，此事曝光後引發網友討論。

綜合陸媒報導，電力公司人員近日到四川瀘州敘永縣分水鎮山區，使用無人機拍攝電線進行檢查，靠近拍峭壁上其中一個洞穴時，發現裡面竟有太陽能板，驚覺洞裡可能有住人，當地警消人員到現場進行調查，洞裡除了有兩塊太陽能板，還有簡易床鋪、衣服、毛巾、奇異果等物品，其中一個鍋裡有殘餘的食物。

當地胡姓居民提到，這個洞穴距離地面約100多公尺，絕壁坡度十分陡峭，爬上去非常困難，而且很危險，事後他也決定到山洞一探究竟，當天他爬了2個多小時，才順利從山腳爬進洞內，不過他卻發現，洞內的奇異果已消失，推測這幾天應該有人進來過，但他在現場還是未發現居住者。

敘永縣分水派出所提到，員警曾在山洞內及附近進行調查，確實發現人類生活的痕跡及工具，但山洞所在位置非常偏僻，甚至沒有道路能抵達，普通人幾乎很難爬上去，相關部門目前正在調查居住者身份。此事曝光後，不少網友表示「難道是野人嗎」、「會不會是逃犯，為了躲避刑責隱居山洞」、「也許有人買不起房，選擇隱居洞裡」。