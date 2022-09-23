斯里蘭卡一名61歲男子連續3天腹痛難耐，還伴隨腹部腫大、嘔吐和血便等症狀，不料緊急開刀後發現，他的小腸竟被一根魚刺穿破，最後經搶救仍宣告不治。

綜合外媒報導，該名61歲患者因為連續3天腹痛難耐，還出現腹部腫脹、嘔吐和血便等症狀，送醫後已經神智不清，且高燒不退，醫師判定男子腹部感染，立刻將其送到重症病房，並注射抗生素。

不料醫師進行開刀後發現，男子的腸子裡竟然有一根0.8英吋（約2公分）的魚刺，甚至還穿破小腸，出現0.2英吋（約0.5公分）的傷口，導致糞便滲出病感染了他的腹壁。事後醫師切除約4英吋（約10公分）的腸道，但男子情況依舊沒有好轉，最終在到院8小時後因為心臟驟停而宣告不治。

此案例記載在《國際外科手術案例報告》（International Journal of Surgery Case Reports），醫師表示該情況十分罕見，多數異物通過消化道時通常不會出現這樣的情況，儘管有可能會卡在消化系統的狹窄處，但僅1％需進行手術清除。