英國擁有32T的女模帕克自稱「全國最大胸部」，近日她抱怨搭乘飛機時，由於上圍太豐滿，影響到其他乘客，壓縮到周圍人的空間，最終被空服員要求更換座位，坐到廚房前的空服椅上，此事曝光後，不少人被女模驚人上圍嚇傻。

綜合外媒報導，26歲模特兒帕克（Leia Parker）日前從拉斯維加斯飛往倫敦時，訂了經濟艙座位，但對於擁有32T的她來說，座位空間非常小，她也盡可能不妨礙到其他人，但不少乘客依舊受到影響，覺得乘坐空間被壓縮。

帕克指自己已經很小心了，但胸部還是碰到其他乘客，旁邊一名女乘客向空服員抱怨，帕克的胸部一直擠到她的男朋友，因此要求帕克更換座位，但當天的航班已全滿座，空服員在眾人的要求下，只能請帕克坐到廚房前的空服椅上，帕克事後在網路上抱怨，「我整趟航班都坐在空服椅上，感到很委屈」。

帕克補充說，她在下機後向航空公司反映此事，但目前仍未收到道歉回覆，她也未透露是哪家航空公司。此事曝光後，不少網友表示「胸部這麼大，確實會給別人造成困擾，況且經濟艙座位這麼小」、「如果你是靠手術把胸部弄大的，就應該承擔事後的風險，搭乘經濟艙就買兩個座位吧」、「如果屬實的話，空服員作法也不太恰當」，另外也有人認為帕克只是想博取關注。