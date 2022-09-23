成年黑猩猩的智商相當於人類4至5歲齡的兒童，部分聰明的黑猩猩甚至能達到人類10歲的智力，有較強的分辨力，牠們甚至會用手語溝通。英國威爾斯山動物園（Welsh Mountain Zoo）就有一隻黑猩猩緊貼著玻璃窗不斷比手勢，讓遊客感到十分驚奇，不過卻有專家表示黑猩猩此舉是在請求遊客幫忙開窗放牠自由；但也有人指出，這段影片並非完整片段，實際上黑猩猩只是因為貪吃而不斷向遊客討食。

網路上瘋傳一段英國威爾斯山動物園的影片，畫面中可見，一隻黑猩猩緊貼在玻璃窗前，先是伸出食指不斷指向窗戶，接著比出十指交握的動作，然後又再度指向角落，有趣的舉動逗得遊客們哈哈大笑。甚至還有男遊客模仿黑猩猩的動作，後來意會過來是牠希望遊客幫忙將窗戶打開，另一旁的女遊客則向牠解釋，「我們無法將窗戶打開」。

但黑猩猩不放棄，依舊瘋狂比出手勢，又移到下一個窗戶前，一臉徬徨無助的請求遊客幫忙開窗。對此，專家表示，十指交握的動作在美國手語中代表著「門」，很明顯黑猩猩是希望遊客將玻璃窗打開，放牠自由。

消息一出網友們紛紛留言直呼「天哪，真是可憐」、「看到這個我哭了…牠們想要自由」；不過也有網友指出，這段影片並非完整片段，實際上黑猩猩是指著一個生鏽小孔，要求遊客從此處給予食物，「牠只是一隻聰明且想要食物的黑猩猩」。