獅子給人兇猛的印象，但牠們其實也有可愛的一面。南非一隻母獅生下寶寶後，就將孩子拋棄，牠們最終交給保育中心照顧，不過隨著幼獅慢慢長大，保育中心的飼養空間有限，不再適合獅子生活，因此被送到動物園，保育員一天去探望牠們時，兩隻獅子一看到人，馬上變成大貓，抱著保育員不斷親吻。

兩隻獅子看到保育員後，馬上衝過去討摸摸。(影片來源/YouTube/Goodnews.global)

綜合外媒報導，南非一對獅子夫妻被送往東歐馬戲團表演，最終順利被救出，但母獅生下小獅子瑪莉卡（Malkia）和愛黛爾（Adelle）後卻不願意照顧，兩隻幼獅只好送往斯洛伐克的保育中心「Big Cats 」，保育員「尼瑪諾娃」（Michaela Zimanova）擔起照顧牠們的責任，朝夕相處下，雙方建立非常深厚感情。

不過獅子生長速度很快，保育中心不再適合牠們生活，瑪莉卡和愛黛爾只能送到動物園，尼瑪諾娃每個月都會與牠們見面，當時兩隻獅子看到尼瑪諾娃後，牠們會馬上衝過來，隔著柵欄擁抱對方，甚至伸出舌頭狂舔尼瑪諾娃的臉，還一邊磨蹭一邊發出撒嬌聲，就像大貓一樣，尼瑪諾娃也會熱情回應。

動物園發言人表示，尼瑪諾娃有時每個月會來看獅子3次，不過獅子屬於危險動物，因此園方從來不會這樣跟牠們玩，「但我們尊重獅子的心情，若需要擁抱時，我們也會視狀況回應，而瑪莉卡個性比較狂野，所以我們會更加注意」。而這段影片拍攝於2017年，不過獅子秒變大貓的模樣非常可愛，近日又引發討論。