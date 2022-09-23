現代人對於「試婚」並不陌生，許多情侶結婚前會先同居，避免婚後因為生活習慣或是個性不合而離婚。事實上，古代滿清皇家也有試婚制度，就連民間的大戶人家也有樣學樣，背後原因很現實。

根據《搜狐網》報導，試婚制度最早出現在清朝，且常見於宮廷皇室，原因在於避免皇子大婚當天晚上因為尷尬而影響表現，所以會先派遣相貌端莊的宮女進行指導。對於宮女來說，這是飛上枝頭當鳳凰的大好機會，因為一旦被情竇初開的皇子看上，好日子就來了。

然而試婚制度不僅適用於皇子，公主出嫁前也會先派出「試婚格格」對駙馬爺「驗貨」，原因在於很多達官貴人為了和皇室結親，不惜買通太監，成為駙馬，但如果駙馬爺各方面都很優秀，那就沒話說，一旦身體虛弱、性能力差，導致公主成婚不久就守寡，或是生不出子嗣，這對於帝王家而言無疑是奇恥大辱，最主要也是擔心公主嫁錯人。

於是當公主訂好婚事之後，到了大婚前夕就會派出聰明伶俐的宮女，先教她一些男女之事，接著提前住進駙馬家中，待宮女回來後就要將駙馬的一系列情況如實回報給女方，包括駙馬性格脾氣，以及是否有生理缺陷等，一切檢查無誤後，公主才會嫁過去，至於試婚的宮女也會一同前往，多半成為駙馬的小妾或是婢女。如果宮女試婚試出感情，還可能成為「二房」，但也可能因此和自己的主子爭風吃錯，展開鬥爭。