英國一名53歲婦女減重19公斤後，發現胸部大縮水，因此決定最豐胸手術，在查資料時發現，土耳其的手術醫藥費僅英國的一半，因此搭機到土耳其動手術，術後她感覺上圍灼熱疼痛，拆繃帶看到自己胸部嚴重下垂，看起來像是4個胸部。

I flew to Turkey to have a cheap mummy makeover - my boobs were butchered https://t.co/4nJveNcUwn — Fabulous (@Fabulousmag) September 22, 2022

根據《太陽報》，居住在英國伍斯特（Worcester）的53歲薩曼莎（Samantha Kaye），順利減去19公斤後，發現她的胸部大幅縮小，而且蝴蝶袖鬆垮下垂，讓她相當困擾，決定進行手術解決，她提到「我原本擁有B罩杯，從未覺得太小不滿意，但減肥成功後，我的胸部縮水、皮膚變薄，腋下鬆弛像蝙蝠翅膀」。

薩曼莎決定靠醫美解決，發現在英國動手術的價格為8000英鎊（約新台幣28萬元），而土耳其只需花3948英鎊（約新台幣13.9萬），因此她決定飛到土耳其動手術，行前做了很多功課，尋找關於當地外科醫師的評論和推薦，她與丈夫飛到土耳其後，當她表示想隆到C罩杯時，醫師卻說「那太大了」，只會隆到B罩杯，薩曼莎以為是語言溝通出現問題。

而薩曼莎訂製的是「手術套餐」，費用包含手術費與飯店費用，手術後她躺在床上休息，身上纏著繃帶，卻覺得上圍依舊又熱又痛，讓她難以忍受，而且過程中都沒有醫護人員來檢查她的狀況，7天過後她就搭飛機回英國，但仍覺得胸口隱隱作痛，薩曼莎感到非常不安，拆下繃帶檢查，發現自己竟變成4個胸部。

薩曼莎2顆胸部植體位於較高位置，而乳頭和鬆垮的皮膚則在植體下方，一個月後狀況更糟，植體還移位，變得一高一低，她氣得向該醫院的社群網路帳號反映，卻遭到對方封鎖，她最後只獲得醫療保險提供的2000英鎊，又花了8500英鎊（約新台幣29萬元）在英國找整形醫師救回她的胸部，薩曼莎經過此事也奉勸大家別貪小便宜。