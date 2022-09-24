海洋神秘且廣闊，有許多未知生物等待人們探索，一名日本釣客在海邊釣到了一條鮪魚，沒想到開膛剖腹後卻驚見裡頭有不少未被分解的魚類，其中最讓釣客大感新奇的是眼前出現了一隻圓滾滾、呈現果凍狀的謎樣生物，呆萌模樣宛如日本動畫大師宮崎駿的作品「波妞」。照片曝光後隨即引爆熱議，不過有眼尖的網友曝光牠的真實身分，直言「長大後很嚇人」。

日本釣客鈴木龍之介在海邊垂釣時，釣到了一條鮪魚，沒想到後續處理時，在魚肚裡發現許多尚未被消化的各式魚類、烏賊等，不過其中最吸睛的莫過於一隻謎樣的「果凍狀生物」，根據照片可見，該生物體型非常迷你，且全身透明，圓滾滾的模樣乍看之下有點呆萌，讓人忍不住多看幾眼。

畫面曝光後不少網友相當好奇該生物的真實身分，紛紛留言直呼「太可愛了吧」、「好像波妞」、「好想摸一下」、「這到底是什麼」、「想把牠帶回家養」；也有網友說這看起來好像是一顆水信玄餅。

對此，沼津深海水族館專家表示，這隻呆萌的果凍狀生物應該是深海鮟鱇魚的幼體，雖然鮟鱇魚在許多人的印象，長得奇醜無比，但牠們小時候長得十分可愛，超懸殊的反差外型跌破眾人眼鏡。