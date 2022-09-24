大陸福建有村民發現自家飼養的羊無故消失，趕緊在附近尋找，才發現牠被一條蟒蛇纏住，嚇得趕緊報警求助，而警方到場後，羊早已被蟒蛇吞下肚，但由於吃太飽跑不動，牠只能躲在石縫裡，警消人員將蟒蛇拉出後，發現牠竟長達4公尺。

根據陸媒報導，福建泉州有村民近日發現自家的羊突消失，才發現羊被一條蟒蛇盯上，全身被纏住動彈不得，趕緊報警求助，不過警消人員到場後，重達40斤（20公斤）的羊早已被蟒蛇吞下肚，蟒蛇因吃得太飽無法立即逃走，只能躲在一處洞穴的石縫裡。

警消人員將蟒蛇拉出後，發現牠長達4公尺、重達50斤（25公斤），身形非常巨大，隨後被裝進袋子裡，不過因為蟒蛇體型較大，不能隨意放生，恐會影響生態環境，目前蟒蛇暫時被養在野生動物救助中心，並聯繫林業局，日後會將牠交給動物園照顧。

黑龍江哈爾濱雙井村前陣子也出現巨蟒，當地郭姓村民擁有一個魚塘，發現魚塘內魚的數量無故減少，讓他非常困惑，因此抽乾魚塘內的水想調查清楚，卻發現裡面竟躲著一條蟒蛇，目測體重約50公斤，他趕緊下水順利抓到巨蟒，經過初步鑑定，這條大蟒蛇的品種為紅尾蚺。