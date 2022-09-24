離譜至極！馬來西亞一名網友透露，弟弟最近剛過世，遺體還未下葬，女性友人就急著向他討要死亡證明書的副本，供自己弟弟向學校請假，讓他爆氣痛批友人自私至極，絲毫不尊重死者家屬的感受。

馬來西亞吉隆坡一名網友阿斯拉夫（Asyraff MF）近日在推特PO出和女性友人阿提菈（Athirah）的對話截圖，只見對方得知他的弟弟剛過世，就急著傳訊息給他，想索取死亡證明的副本，因為女子就讀波德申理工學院（Politeknik Port Dickson）的弟弟需要複印死亡證書，向學校申請緊急事假。

面對女性友人離譜至極的舉動，原PO感到被冒犯，痛批「若是緊急情況，為何要用他人的死亡證明？大腦在哪裡？妳不懂得尊重剛過世的人嗎？當這邊是診所嗎？」並透露尚未接到醫院通知。

原PO解釋，之所以會將對話截圖PO網並非要讓對方難堪，而是希望藉此讓大眾意識到，有時你的無心之舉會對當事者帶來難以抹滅的傷害，「尤其是關於死亡的議題」。消息一出隨即掀起網友熱議，紛紛出言撻伐「一點常識都沒有」、「根本是在羞辱人，應該要跟這樣的人斷絕聯絡」、「看到我拳頭都硬了」。

隔天原PO再度更新留言，指出友人已針對自己魯莽的行為道歉，並說明事情的來龍去脈，同時承認自己在錯誤的時機，用錯誤的方式詢問，才會讓家屬誤解。原PO也呼籲大眾別再砲轟阿提菈。