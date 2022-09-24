沙漠裡竟出現海嘯！墨西哥日前發生7.6級地震，影響1500英里（約2414公里）外的美國內華達州魔鬼洞（Devils Hole），洞內出現高1.2公尺的浪花，讓當時在裡面進行研究的國家公園管理局人員非常驚訝，所幸海嘯並未對洞內瀕危的稀有魚種「魔鱂」造成影響。

根據《福斯新聞》報導，墨西哥19日發生7.6級地震，過了約22分鐘後，位於內華達州奈縣死亡谷國家公園（Death Valley National Park）的魔鬼洞（Devils Hole）也受影響，當時國家公園管理局人員正在洞裡進行研究，他們馬上就發現不對勁，魔鬼洞內的湖水開始慢慢移動，很快就形成數英尺高的浪。

國家公園管理局（NPS）表示，魔鬼洞出現4英尺高（1.2公尺）的波浪，現場宛如有海嘯襲來，由於它位於莫哈韋沙漠（Mojave Desert），畫面非常罕見，魔鬼洞是一個充滿水的石灰岩洞穴，而沙漠海嘯又被稱作「假潮」（Seiche），當河水突然出現高漲情況時，又沒遇任何阻礙，就會出現類似海水漲潮現象。

研究員最擔心的是魔鬼洞裡的稀有魚種「魔鱂」（Cyprinodon diabolis），魔鱂與世隔絕獨立成長，隨洞穴的環境進化，與其他魚類不同，腹鰭退化且生育率低，僅長2.5公分，卻能生活在含氧量極低的環境中，直到1930年才被發現，靠吃岩石上的藻類為生，截至今年3月，魔鱂從35條增至175條，雖然沙漠海嘯並未造成牠們傷亡，但海浪帶走岩石上大部分藻類，食物量受影響，日後他們也會繼續觀察魔鱂的狀況。