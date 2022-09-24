古代封建社會，君王為了拓展國家版圖，不惜發動戰爭、掠取資源，而正所謂軍令如山，軍中規矩森嚴且帶有肅殺之氣，加上行軍打仗，士兵們朝不保夕，精神處在高度緊繃狀態，一旦發生「營嘯」，往往只要一個小兵或是一句夢話，就可能毀掉整座軍營。

根據《搜狐網》報導，古代軍隊規矩森嚴，士兵們天天提心吊膽的過日子，高度緊繃的情緒，經年累月下來，精神上的壓抑可想而知。另一方面，老兵欺負新兵、軍中拉幫結派的明爭暗鬥，幾乎全靠軍紀強壓著，尤其是大戰之前，生命朝不保夕，士兵們的精神幾乎處在崩潰邊緣。

「營嘯」的起因可能只是一個士兵因為做惡夢發出的尖叫聲所引起，於是眾人全被感染上這股歇斯底里的瘋狂情緒而群起發狂，過去的新仇舊恨一併挑起，有冤報冤、有仇報仇，於是開始互相毆打廝殺，很可能一場混戰下來，整座軍營死傷大半。

尤其是那些經常欺壓士兵的軍官，一時之間成了眾人尋仇的頭號目標，而營嘯的恐怖之處在於軍隊指揮官會瞬間失去對軍隊的控制力，甚至直接導致軍事行動的失敗。