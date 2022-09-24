現代人出門不怕迷路，手機裡都有導航系統，不過古代外出不方便，外出得靠地圖，但當時科技不發達，該如何繪製呢？古人會在獸皮或絹等材料上畫城邦及邊界等，用於劃定城市區域，因此地圖在古代極為重要，上古時代就出現「規與矩」作為測量工具，漢朝還發明用馬車計算距離的方法，顯現出古人的智慧。

圖字最早出現於金文，外部的「囗」是古字「圍」，表示包圍的意思，內部部首指的是城邑。(影片來源YouTube/CCTV紀錄）

根據《CCTV紀錄》指出，地圖在古代非常重要，手握地圖就擁有至高無上的權利，例如荊軻為了入秦宮刺殺秦王，送大禮表示自己的誠意，不僅獻上樊於期的首級，還有一張燕國督亢地圖，雖然荊軻最終任務失敗，但可以看出地圖對於古代帝王有多重要。

古人若想測量土地，不可能只靠手腳，在山東武梁祠畫像石中，發現伏羲和女媧手中各握一樣工具，分別是「規」與「矩」，固定「規」的一端旋轉，就可以畫出完整圓形，而「矩」不僅可以畫直角，還可以利用日影測量物體的長度與高度。

除此之外，漢代還出現一種特殊丈量工具「記里鼓車」，用來記錄車輛經過的距離，馬車被分為上下兩層，每層各有木製機械人，車每行一里路，下層木人就會擊一次鼓，若車行10里，上層木人就會敲鈴1下，駕車人只要記錄鼓與鈴響的次數就能計算出距離。

宋朝時地圖繪製更精細，最具代表的就是「禹跡圖」，為現存最早帶有製圖網格的地圖，方格製圖法宛如現代的經緯線，被稱作「計里畫方」，地圖按照一定比例繪成方格坐標網，水系線條還標示粗細，表示出上游與下游，顯現水流由大變小、河面由窄變寬的實地情況，此繪圖法始於晉代名臣裴秀，他還提出繪製地圖的6項條件，到今日仍是現代畫地圖的原則，他也被視為世界地圖先驅之一。