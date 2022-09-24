澳洲一名網友日前感覺腹部不舒服，趕緊跑到廁所解放，沒想到上完廁所後，當他準備抽衛生紙清潔時，發現捲筒衛生紙的頂端竟停著一隻超大蜘蛛，他若是拉下衛生紙，蜘蛛就會掉到他手上，當下不知如何是好，他也拍下當時畫面，讓不少人直呼太好笑。

澳洲一名網友@Aussiewhiskeydiver在論壇Reddit表示，先前他突然感覺腹部劇痛，趕緊跑到公共廁所解放，當他要拉出衛生紙擦拭臀部時，發現一隻巨型「獵人蛛」（Huntsman spider）竟停在捲筒式衛生紙上，牠張開8隻腳的體型如成人手掌一樣大，只要將衛生紙拉出，蜘蛛就會隨之掉落，讓他當下不知所措。

照片曝光後，不少網友表示「好險衛生紙盒是透明的，要不然真的在玩驚喜箱」、「看樣子只能犧牲內褲或襪子了，朋友」，還有人分享類似經歷，「我在家也遇過一樣的事，當時蜘蛛躲在牆和衛生紙盒中間，當我拉出衛生紙時，牠直接爬到我的手上，還碰到我的膝蓋，之後掉到地上落跑了，我被嚇得半死」。

獵人蛛屬於巨蟹蛛科（Sparassoidea），是一種原產於澳洲的巨型蜘蛛，因狩獵快速而有獵人的稱號，生活於木本棲息地，以蚊蟲為食，不過牠們不像普通蜘蛛會織網捕獵，唯有繁衍後代，牠們才會吐蜘蛛絲織成卵袋，用來保護上百顆卵。