一代女皇武則天是古代唯一得到正史承認的女皇帝，儘管66歲才登基，但為了滿足私慾，特別仿效歷代君王的三宮六院、佳麗三千，設立名為「奉震府」的機構，管理年輕健壯、相貌英俊的「三千面首」（面首意即男寵），不過最讓人詫異的是，武則天挑選男寵時，竟然是靠著女兒引薦，母女甚至曾共用男寵。

根據《搜狐網》報導，武則天在高宗死後2年，就開始養男寵，最有名的四大男寵則分別為薛懷義、沈南璆、張易之和張昌宗，四人不僅長相俊俏，體格也相當健壯的。武則天的男寵數量龐大，其中有不少美男子都是由她的親生女兒太平公主「試車」過後才引薦給她的，原因在於武后身分特殊，礙於儒家禮教的關係，不能像歷代帝王選妃一樣，明目張膽的挑選後宮男寵，就怕惹來不必要的非議。

太平公主身為武則天最寵愛的女兒，為了鞏固自己的權力和勢力，不但大肆搜集天下的美男子，甚至不惜親自上陣幫忙「試車」，還將自己的男寵馮小寶獻給母親。為了堵住眾人悠悠之口，馮小寶還改名換姓，以寺廟住持薛懷義的人設，被送到武后身邊。

另外，身為四大男寵之一的張昌宗在站穩腳跟後，還向武則天推薦了自己同父異母的哥哥張易之，不僅備受喜愛，武后更將專門管理男寵的「奉震府」交由張氏兄弟兩人負責。

除了太平公主之外，女宰相上官婉兒因為辦事能力出眾，受到武則天重用，武則天也曾私底下透露對男寵的偏好，讓她在民間秘密蒐羅美男子，若有合適的對象就會選拔引薦給武后。武則天也因為信任上官婉兒，毫不避諱地就在她面前和張氏兄弟調情，殊不知上官婉兒和張昌宗看對眼，背著武則天私下偷情，不料某天被武則天當場撞見，原本要將上官婉兒處以死刑，但顧及上官婉兒過去的辛勤付出，武則天最終捨不得痛下殺手，改處以墨刑。