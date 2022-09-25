英國一名婦人每年都會在固定的日子前去掃墓、看望已逝父親，然而最近才得知，她掃了43年的墳墓中，埋葬的竟不是她的父親，而是另一名陌生男子，讓婦人崩潰不已。

根據《每日郵報》報導，英國67歲婦人希爾維亞（Sylvia Ross）將已逝父親約翰（John Thomas Thompson）埋葬在達勒姆郡的威頓公園公墓（Witton Park Cemetery），並且從1979年開始，每年父親的生日、父親節和聖誕節等日子，都會全家一起到這裡掃墓。

最近希爾維亞一家人想在墓上立紀念碑，但空間不夠大，只好打電話詢問當地委員會，豈料竟意外得知，他們這43年來掃的墓都不是父親的，而是另一名叫作弗雷德里克（Frederick Brown）的男子，而真正的父親則位於幾公尺外的一處無名墓，衝擊的真相讓希爾維亞崩潰不已。

希爾維亞的女兒麗奈特（Lynette）受訪時表示，「當我媽媽聽說她的父親孤零零地躺在那裡時，她心碎了，她擔心父親會不會以為我們沒有人關心他，沒有鮮花也沒有去看他，什麼都沒有。這太可惡了，他們怎麼能把這麼簡單的事都弄錯？」

達勒姆郡委員會（Durham County Council）經理格雷漢（Graham Harrison）得知消息後，向希爾維亞一家人致歉，「我們向這家人因為這個錯誤所帶來的傷痛感到抱歉」，並稱會以最快的速度將墳墓移到正確的位置，「儘管現在已經釐清錯誤，仍無法消除這家人的哀慟，對此我們再次表達最誠摯的歉意。」