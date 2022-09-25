美國加州一名30歲女子萊克西（Lexy Chidester）近日發現浴室牆壁跟鏡櫃之間的縫隙突然滲出不明紅色液體，乍看之下就像是牆壁在流血，如同電影中惡靈詛咒的場景，但她不信邪，為了找出源頭不惜拆家，最終發現背後「滲血」原因其實很科學，也讓她鬆了一口氣。

萊克西事後將影片PO網，並提到在這棟房子住了20年，但當天晚上卻發現自己的鏡櫃和牆壁接縫處突然不斷滲血，「這簡直就是活生生的恐怖電影！」一度懷疑屋子遭到惡靈糾纏。畫面曝光後網友全嚇傻了，有過來人表示「妳要做的就是趕快搬離這棟房子」；還有人開玩笑表示「這種事情每個月總會來一次」。

不信邪的萊克西決心找出「滲血」源頭，並在水電工的建議下爬上閣樓檢查管線是否破裂，還使用黴菌檢測，但依舊毫無所獲。直到她將鏡櫃裝回去時，才赫然發現櫃體的邊角出現顏色相似的金屬碎片，還與「血液」混在一起，用鉗子撬開後，才找出答案。

萊克西表示，因為浴室通風不良，加上鏡櫃水氣凝結導致螺絲生鏽，才會出現駭人的「滲血」畫面，如今經過妥善處理，浴室牆壁僅留下一點深色污漬，並無大礙。