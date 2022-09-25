現代人如果生不出孩子，會借助人工受孕的幫助，有些人則會考慮尋找代理孕母。美國一名56歲婦人在得知媳婦無法懷孕後，竟自告奮勇成為他們的代理孕母，並於今年1月接受激素治療，到了5月順利懷上自己的「孫女」。

An American woman, Nancy Hauck, agreed to be her son's surrogate and will give birth to her granddaughter.



Hauck agreed to this after discovering that her daughter-in-law has infertility issues and could not deliver her fifth child.https://t.co/dfvXolb1bQ — Legit.ng | Leading the way (@legitngnews) September 24, 2022

根據《鏡報》報導，美國56歲婦人南西（Nancy Hauck）的30歲媳婦坎布莉亞（Cambria），經過6年人工受孕的努力終於生下一對雙胞胎，卻因為創傷性分娩不得不切除子宮，導致他們無法自行完成「擁有多名孩子」的夢想，於是開始考慮代理孕母。

南西受訪時表示，她看到媳婦切除子宮後，突然有了應該幫他們懷這個孩子的念頭，於是告訴兒子傑夫（Jeff Hauck）她願意做夫妻倆的代理孕母，對此坎布莉亞感動表示，「南西為我們付出太多了，我們非常感激。」傑夫也說，「我很謝謝我有這樣一位無私又慈愛的媽媽，願意為我的家人做出這種犧牲。」

不過他們擔心南西的年齡可能會成為阻礙，所幸經過醫生檢查後，南西的身體非常健康，完全可以成為代理孕母，因此她從今年1月開始接受激素治療，並在丈夫的幫助下連續12周注射激素到體內，最終於5月成功受孕，預產期則在11月5日，全家人都相當期待新生命的誕生。

南西坦言，自己已經26年沒有懷孕過，內心當然會非常忐忑，但這次懷孕與過去差別不大，只是症狀較為明顯、嚴重，還好都有家人在身旁照顧她，傑夫和坎布莉亞每周都會來和她共進晚餐，並請求幫她按摩腳，試圖以各種方式向南西表達夫妻倆的感激。