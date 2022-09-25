印度日前發生一起離奇事件，家住清奈（Chennai）的72歲婦人驚傳遭火車撞死，家人獲報後隨即趕往醫院太平間認屍並領回遺體，沒想到舉行喪禮時，儀式進行到一半，婦人竟然徒步走回家，嚇壞現場所有人。

根據印度媒體報導，72歲婦人錢德拉（S Chandra）本月18日出門前向家人透露，要前往距離家裡22公里遠的寺廟參拜，根據過往經驗，錢德拉會住上幾天後再回家，不過這次到廟裡後卻突然失聯，家人找了2天依舊遍尋不著，便向警方通報失蹤。

20日傍晚，家屬們得知警方在附近鐵軌上發現一具女性屍體，錢德拉46歲兒子瓦迪維魯（Vadivelu）隨即趕往太平間認屍，由於遺體遭到火車撞擊已面目全非，無法辨認，加上死者和母親穿著同款紗麗，且身形極為相似，瓦迪維魯認定是母親遺體後，辦完手續就將遺體領回，並於隔天下葬。

不過讓眾人錯愕的是，喪禮儀式進行到一半，錢德拉竟然「死而復生」的徒步走回家，將現場所有人嚇壞了。警方獲報後立即下令挖出被埋的屍體，並送回醫院驗屍，以確認死者真實身分。而錢德拉的家屬當下也立刻將滿街張貼的訃聞一一撤下。