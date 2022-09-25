蜜蜂的腹部末端有長長的螫針， 當感覺受威脅時就會螫人，但螫針上有個小倒鉤，若強行拔出螫針，蜜蜂就會因腸子被扯出而死。近日美國一名養蜂人分享一段罕見畫面，只見蜜蜂在螫人之後突然反悔，為了不讓自己喪命，竟不斷在她手指上繞圈圈，最終順利拔出螫針、逃過死劫。

根據《Storyful》報導，居住在佛羅里達州聖彼得堡的女子伊莉莎（Elisha Bixler）是一名養蜂人，近日她在Instagram上分享一段影片，只見一隻蜜蜂在螫了她的食指之後，似乎改變了心意，不斷在原地轉著圈圈，最後順利拔出自己的螫針，逃過死劫並飛離現場。

伊莉莎受訪時解釋，蜜蜂在螫人的時候，通常會把毒液釋放到皮膚內，牠們則會因為腸子被扯出而死亡。有時蜜蜂在螫人之後，也會突然改變想法，但牠們不會直接拔出帶有倒鉤的螫針，因為這樣會扯出腸子喪命，而是像影片一樣不斷轉圈，好讓螫針鬆動，「一旦自由了，就能毫髮無傷地飛走。」

而且神奇的是，蜜蜂離開之後，伊莉莎的手指也沒有任何異狀，她指出這種事情已經發生好幾次，但當時都沒有相機或手機在身邊，所以一直無法將這種罕見的畫面拍攝下來。

影片曝光後，不少網友都覺得驚奇不已，紛紛留言，「所以牠沒有道歉就飛走了？真是隻沒禮貌的蜜蜂」、「蜜蜂：兄弟抱歉，我的錯」、「我從來不知道這件事情，感謝妳讓我大開眼界」、「原來蜜蜂也知道生命可貴啊」、「這樣妳的手還會痛嗎？」。