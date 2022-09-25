大陸一名男子為了完成從小的「田園夢」，竟毅然決然放棄年收破百萬人民幣（約新台幣447.4萬）的工作，回到家鄉當起農夫種地瓜，投入了100萬人民幣的資金，雖然剛開始的2年都虧損，但成績穩步上升，今年光6個月的淨利潤就高達150萬人民幣（約新台幣670.9萬）。

根據《都市報道》報導，38歲的河南人張先生從2008年到2016年都在鄭州做生意，當時一個月最多可以賺20多萬人民幣（約新台幣89.5萬），年薪更是破百萬人民幣，他也是同學中最早買高級轎車的人。不過隨著父母逐漸年邁，越來越需要人照顧，再加上剛好碰上當地正在推廣農業扶持政策，張先生毅然決然放棄原先的生意，回到家鄉蘭考市當起農民。

張先生透露自己從小就有「田園夢」，回到家鄉時有260畝地，一心想的就是要種傳統作物，於是用200畝地種植桃樹，剩下60畝則種植地瓜，沒想到很多人吃完地瓜後都讚不絕口，且蘭考的沙地非常適合種植地瓜，大陸農業部也將蘭考地瓜列為國家農產品地理標誌，他才下定決心，把地瓜當作重點種植的農產品。

他當時一共投入100萬人民幣，在歷經前2年的虧損後，第3年勉強打平，直到第5年才逐漸賺錢，隨著銷路擴大和種植技術的成熟，今年從地瓜育苗到出土上市才耗時6個月，淨利潤就高達150萬人民幣（約新台幣670.9萬）左右，等於平均日收入近萬元，驚人的數字讓張先生相當看好地瓜產業的發展；未來張先生也計畫帶著100名鄉親共同創業，期許達到每年每人年收入35萬人民幣（約新台幣156.6萬）的目標。