大自然每天都上演著物競天擇、弱肉強食的戲碼，常見大型空中猛禽補捉小鳥、野兔等體型較小的生物，但一隻金鵰竟然鎖定了比自己重了整整5倍的羚羊，凌空飛起，約莫50秒之後鬆爪將羚羊拋下懸崖致死，再食用其屍體飽餐一頓。

根據《每日郵報》報導，BBC紀錄片「冰雪星球2」（Frozen Planet II）釋出一段相當罕見的金鵰獵食影片，畫面中可見，一隻大型金鵰展翅衝向義大利阿爾卑斯山懸崖岩壁上的成年羚羊，並將鋒利的爪子狠狠刺進羚羊的脖子，將牠拖離岩壁後凌空飛起。

淪為金鵰獵物的羚羊，當下不斷拚命掙扎，試圖逃離金鵰的鷹爪，加上羚羊沉重的體重，讓金鵰一時無法飛高，奮力振翅後才順利飛起，並在飛到空中後約50秒左右鬆開爪子，任由羚羊從高空摔落懸崖斃命，接著再和另一隻相伴的金鵰一起享用大餐。

由於金鵰、老鷹等猛禽多半是捕捉年幼的羚羊或是野兔、雞隻等中小型哺乳動物為食，沒想到這次卻鎖定了比自己體重還要重上5倍的成年羚羊，這讓拍攝團隊十分震驚，BBC製作人艾力克斯（Alex Lanchester）直言，「這是非比尋常的獵食行為！」另外他也提到，金鵰會成雙成對進行狩獵，面對比自己大的獵物，會採用抓起再拋下懸崖的方式獵食。