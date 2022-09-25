古代皇帝不僅擁有至高無上的身分與權力，還擁有後宮佳麗三千，但當皇帝駕崩時，這些嬪妃又該何去何從呢？清史研究學者毛立平指出，在清代新帝的嫡母、繼母和生母會被尊為太后，其於的先帝嬪妃則為太妃嬪，除了等待晉封位份以提升生活水準外，就只能一直待在深宮中直到老死。

大陸中國人民大學清史研究所副教授毛立平指出，先帝的嬪妃中主要有3種人可以當上太后，包含皇帝的嫡母（先帝的元配皇后）、皇帝的繼母（先帝的繼任配偶，但也被封為皇后），以及皇帝的生母（先帝的嬪妃），因此可能出現同時多位太后並存的狀態，像順治就有2位太后，分別是皇太極的元后孝端后，以及順治的生母孝莊后；康熙帝更同時有3位太后，包含太皇太后孝莊、順治的繼后孝惠太后，以及康熙生母孝康太后。

至於先帝的其他嬪妃則被稱作太妃嬪，比起地位尊貴的太后，太妃嬪的生活顯得無聊許多，最有關她們切身利益的事，就是每逢新帝登基就會替她們晉封一級位份，位份的高低能影響太妃嬪的生活水準。但這個制度是從雍正開始才有，當時他只挑了5位太妃嬪晉封位份；而乾隆即位後，不但給父親雍正的嬪妃進行尊封，還對部分祖父康熙的嬪妃再次予以尊封；道光以後的皇帝也都繼承了登基後就給太妃嬪們普晉一級位份的做法。

除此之外，太妃嬪們的生活相當無趣，雍正時雖然奉康熙遺命，讓部分太妃嬪回到兒子的府邸享受天倫之樂，但從乾隆開始，就規定太妃嬪只有在逢年過節時，才可以到兒子府邸居住幾個月，其他的時間還是要住在宮內；對於那些還很年輕、沒有生育子女的太妃嬪來說，就必須一輩子待在深宮直到老死，一生都十分寂寞空虛，這也是後宮之中宗教信仰盛行的原因。

儘管這些太妃嬪衣食無缺，每天享受奢華的生活，不過根據溥儀的堂弟溥佳回憶，他少年入宮看到太妃嬪，每個都臉色蒼白枯瘦，一副抑鬱和衰病的模樣，沒有一絲笑容和活力。從史料上來看，太妃嬪晚年最有意義的事情，就是皇帝交給她們撫養某個小阿哥或小公主，讓她們的人生有了新的意義與牽掛。