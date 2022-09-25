@MarmotRespecter Guys will literally piss on your grave rather than go to therapy.

Man is caught peeing on grave of ex-wife he divorced 48 years ago by woman's stunned children: Traveled to cemetery to desecrate tombstone every day with his current spouse https://t.co/BijqA67UwX pic.twitter.com/k7lYUtfqgt — DeusXXMaquina (@XxMashima) September 25, 2022

美國一對姊弟近日在亡母的墳前發現經常有排泄物，原以為是野貓野狗留下的，但透過監視器卻發現始作俑者竟然是母親離婚48年的前夫，得知對方每天都來此撒尿洩憤，讓他們當場氣炸了。

綜合外媒報導，紐約一名43歲男子墨菲（Michael Andrew Murphy）透露，母親2017年時因癌症病逝，並長眠於塔潘歸正教堂（Tappan Reformed Church）墓園，不過他跟姊姊今年4月發現，母親墳前、墓碑經常出現尿漬和裝著糞便的塑膠袋。

姊弟倆原以為是野貓、野狗隨地大小便，或是遛狗的人刻意放任狗狗在墳前排泄，氣得報警，為了查清楚事情真相，還取得墓園同意，架設了監視器，沒想到卻拍到一名男子每天一大清早，特地開車來到墓園，並對著母親的墓碑撒尿。

事後他們追查發現，該名男子與母親在1970年代時有過短暫婚姻，沒想到事隔多年，男子竟然找到了母親的墳墓，還天天帶著現任妻子一起來墓園，疑似想「示威」，甚至將母親的墳墓當作廁所，撒尿褻瀆，讓姊弟倆忍不住氣哭，憤怒到全身發抖。

最讓他們感到無力的是，儘管他們多次報警，但警方以男子沒有具體的人身暴力威脅為由，拒絕受理。事後墨菲憤而將母親前夫的惡行PO網，引發網友熱議，墨菲指出，隨著新聞發酵，男子已經沒再出現，但他為了以防萬一，仍每天前往母親的墓地巡視。