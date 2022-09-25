不少人到動物園參觀時，都喜歡模仿動物的叫聲或行動，希望可以吸引動物的注意。最近日本一名網友到大阪的動物園旅遊，在狼的展區前看到一個有趣的告示牌，解答遊客「學狼嚎卻不被回應」的疑惑，並揭開殘酷真相，狼其實根本不屑理會地位比牠低的人。

遠吠えしている方々へ

バレています pic.twitter.com/UkxgiZklMS — Hit TKYM #3 K in J (@hit1678) September 17, 2022

日本網友「@hit1678」近日發文，他到位於大阪的天王寺動物園遊玩時，在「藏狼」（チュウゴクオオカミ）展示區看見一塊告示牌，開頭以粗體放大的字體，指定「喜歡在動物園學狼嚎叫」的遊客觀看，因為內容非常奇特搞笑，讓他忍不住拍下來，並分享到推特上。

從照片中可以看到，內容指出有不少遊客都喜歡在狼的展區前模仿牠們狼嚎，但狼其實能分辨出同伴的叫聲，也知道人的嚎叫聲是假的，除此之外對於地位較低者，牠們也會採取不屑、不想理對方的態度；另外還貼心在下方附上QR碼，掃描後就可以聽到真正的狼嚎。

推文曝光後，不少網友都被園方的解釋給逗笑了，紛紛留言，「這解釋傷害力不高，但污辱性極強」、「原來這才是真正的『魯蛇的嚎叫』」、「想去證明我不是地位低的人了」、「為什麼有種被鄙視了的感覺？」、「算了吧！平常都被人已讀不回了，難道還指望狼會回覆你嗎？」、「動物園對想要和狼當朋友的遊客展開強力吐槽」。