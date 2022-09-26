位置！位置！位置是好萊塢電影成功的祕訣，是賣出房地產的要件，也是生命散布宇宙的關鍵。宇宙中有許多地區明顯不適合生物生存，只有少數地方可能成為生命賴以存活的綠洲。空曠的太空、恆星的核心、嚴凍的氣體雲和氣體行星如木星的「表面」，必定都沒有生命。我們無法明確掌握生命生存的環境限制，但觀察地球生命的所需條件得以讓人類有所根據，預測宇宙何處可能會有生命。此外，我們也明白自己懷有偏見，身為地球的居民會以地球的角度來看全宇宙，認為地球似乎是個近乎完美的棲息地。

的確，地球的位置是生命出現的最基本條件之一，地球與太陽之間的距離看起來十分理想。任何行星系統中，與恆星有段間隔之處，都有可能出現類似地球現狀的地表環境。所謂「適居區」，意指行星系統中的一個區域，在那裡可能找到如地球般生物可以居住的行星；要決定何地為適居區，也就是天體生物學家所說的ＨＺ，首先要看的就是該地和恆星間的距離是否恰當。適居區的觀念自創始以來一直廣為大家所接受，而且曾是數場重要科學會議的主題，其中一場就是大師沙根在退休前不久親自舉辦的。

適居區的特點為：在此區域中，來自中央恆星的熱能維持行星的表面溫度，讓液態海洋不致完全凍結，也不會沸騰蒸發。適居區的實際寬度取決於我們的判定，端看行星到底要與地球多麼相似，我們才會認定這顆行星是適居的。地球人快樂地生活在近理想的氣候條件中，覺得在極端條件中，諸如沒有海洋或行星被冰封的情況下，生命似乎絕不可能存活；但若地球稍微靠近或稍微遠離太陽一點，上述極端情況就會出現。居住在適居區或行星的「宜人地區」中，有如在寒冷夜晚身處營火旁；試想：在阿拉斯加的育空地區待上一晚，當溫度約攝氏零下七十三度時，你身旁有燒得很旺盛的營火，若睡得太近會著火，但太遠又會凍僵。

天文學家在一九六○年代開始討論適居區的概念，當時認為適居區的範圍是依外圍的低溫和內緣的高溫來決定。我們在太空中最近的鄰居提供了鮮明的例子，顯示若行星接近適居區、但非位於其中會有何遭遇；行星若比適居區還接近太陽，會變得太熱，金星就是一例。金星的表面熱到幾乎通紅，如果上面曾有海洋早就已經蒸發，完全消散在太空中。

適居區外，溫度太低；如火星，自地表一直到向下數公里的深處都是結凍的。如果地球往適居區外圍移動，或太陽釋放的能量減少，地球的大氣溫度就會降低，全球因此而冰封，然後二氧化碳凝結成「乾冰」微粒組成的反射雲，最後在極冠固結。

在一九七八年，天體物理學家哈特進行精密計算後得出令人驚異的結論，內容包括一項現在眾所周知的事實，亦即隨著時間流逝，太陽會變得愈來愈亮；大約四十億年前的太陽比現在暗約百分之三十。太陽變亮，適居區的範圍就會向外移，因此地球會愈來愈接近適居區內緣。在太陽系存在期間，地球自現在所在位置至離開適居區所經過的這個區域，哈特稱之為繼續適居區，又名CHZ。根據他的計算，若在歷史中的某一刻，地球與太陽間的距離增加了百分之一，地球上就會出現失控的冰河作用；若減少了百分之五，就會發生失控的溫室效應。這兩種結果都是無法挽救的，一旦地球遭到冰凍或是溫度急速上升變得有如熱鍋，都不可能有回頭的機會。現在大眾普遍認為，冰凍的行星可能會因中央恆星持續變亮，而變得適於居住。若地球的軌道較現在更為橢圓，轉圜的餘地甚至還會更小。哈特的研究結果顯示，太陽四周的繼續適居區驚人地窄；而在質量更小的恆星附近，甚至沒有繼續適居區。這意味著行星要擁有和地球一樣的海洋和生命的確很困難。

現在一般認為哈特的繼續適居區範圍太過狹窄，因為他並未考量到數種效應，其中之一為後來發現的重要化學作用，也就是所謂的二氧化碳－矽酸鹽循環。在地球上，此循環有如溫度調節器，讓地球溫度保持在「健康」的範圍內。平常陽光會增加地球的熱度，但這種作用能維持地球表面的適居溫度。二氧化碳是少量氣體，只占大氣的百萬分之三百五十，但二氧化碳也是「溫室」氣體，會吸收紅外線，減緩熱量逸回太空的速度。若無溫室效應，地球表面溫度會比現在低上大約攝氏四十度。二氧化碳－矽酸鹽循環（又名：二氧化碳－岩石循環）的自動調溫功能是因風化作用而發生，本書稍後會詳加說明。假如地球變暖，風化作用會增加，移除大氣中的二氧化碳，造成地球溫度下降。在地球太冷時，風化作用和二氧化碳的流失量會減少，而火山繼續釋放二氧化碳，導致地球暖化。這種重要的反回饋系統加寬了繼續適居區的範圍，但因為科學家尚未完全了解整個行星上二氧化碳－岩石循環作用的成效，所以繼續適居區的疆界難以釐清。利用這項新資訊，天體生物學家凱斯丁和同僚將適居區定義為「恆星周圍的一段區域，其中出現似地球的行星（具同等質量），行星具有含氮、水和二氧化碳的大氣，氣候適宜讓居住在地表、以水維生的生命生存。」在一九九三年時，他們推測繼續適居區的寬度非○．九五AU，而是一．一五天文單位（AU代表地球到太陽的距離，亦即一億五千萬公里左右）；這項結果比哈特的估計寬了許多，但仍十分窄小。

在天體生物學中，適居區的觀念十分重要；但位於適居區內，並非生命出現的必要條件。生命能在恆星適居區以外的地方生存。若太空船的供給、動力和設計均十分「完善」，太空人幾乎能在太陽系的任一地生活，並且（在這種情況下）在寬廣、空曠的宇宙中任一角落存活。另外，發現嗜極生物讓科學家開始採用全新的角度來研究適居區，和短短數年前完全不同。一般定義的適居區，其實是動物的適居區，而居住在地底、只需少許化學能量和水的嗜極生物，也許能在適居區外多種環境中生存，包括行星、衛星，甚至小行星的地表下。木衛二即是個好例子；這個隸屬木星的衛星可能有個地下海洋。對微生物來說，即使木衛二和傳統定義之適居區相差甚遠，或許仍是個好居地。

(本文摘自《獨一無二的地球》/ 貓頭鷹出版社)

【內容簡介】

本書主要探討一個問題：宇宙中也具有看似可以養育生命條件的行星，為何都不像地球擁有複雜的生態系和豐富的生物群相？ 為何在太陽系或是整個宇宙中找不到第二顆地球？

本書中融合古生物學、地質學與天文學，帶我們檢視地球與眾不同之處。本書從地球的各種地質證據開始，擴及宇宙天文上的發現，逐一比較討論地球發展出生命的各種條件可能，並在最後檢視地球為何如此特別，為何地球上能夠有複雜生命的出現？

高等生物演化與生存所需的條件非常複雜，這些要素包括DNA的形成、板塊運動和月球所扮演的角色等，缺少任何一項就不可能有今日地球上的蓬勃生命，這是一個奇蹟，是一連串偶然要素的相遇，才形成了地球上的複雜生物。

【作者簡介】

華德 Peter D. Ward

美國地質學家，現職為華盛頓大學西雅圖分校以及阿德萊德大學史賓格地球生物學研究中心地質學教授，曾任NASA天體生物學研究所、加州理工學院等的研究職位。大滅絕研究的權威，專門從事白堊紀、二疊紀－三疊紀滅絕事件。之前的著作有《遠方長毛象的呼喚》、《演化的目的》、《論麥修撒拉之路》等，《論麥修撒拉之路》更獲得美國地質學會所頒發的「金三葉蟲獎」，表彰他在地質學領域上傑出的貢獻。

布朗李 Donald Brownlee

美國天文學家，現職為華盛頓大學西雅圖分校天文學教授，同時為NASA星塵任務的領航研究員，也是美國國家科學委員會之成員，專長為太陽系之起源、天體生物學、彗星和宇宙塵埃。他原本於加州大學柏克萊分校的時候主修為電機工程，之後在華盛頓大學獲得天文學學位，並曾任芝加哥大學的傑出客座教授。

1991年，小行星3259號以布朗李命名，此外，國際礦物學協會將一種從彗星中發現的褐鐵礦以布朗李為名，表彰他在太空研究的貢獻。他曾榮獲美國國家科學院的「勞倫斯．史密斯」徽章，以及美國氣象學學會的「倫納德」獎章，更於2007年獲得NASA所頒發的特殊科學成就獎章。