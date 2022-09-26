@ele_anormous One if the best things I’ve seen. Do you think theyre still chasing her?? 🏃🏻‍♀️🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑 Originally posted on my instagram @elea_gram and it went viral!! Over 14 millions views and counting ♬ I Will Follow You - Rick Nelson

國外一名女網友日前和男友相偕前往法國旅行，當天她抓緊時間獨自外出登山，沒想到走到一半突然聽到羊群的叫聲，轉頭一看竟然發現有上百隻羊列隊跟著一名女跑者的屁股後面跑，似乎是把對方當成牧羊人，讓她瞬間秒愣在原地，又忍不住因為眼前荒謬的景象而噴笑。

綜合外媒報導，女網友舒絲（Eleanor Scholz）透露，剛開始以為女跑者是牧羊人，但因為她的穿著怎麼看都不像，加上過去也沒看過牧羊人為了放羊一路帶頭跑，於是擔心的上前關切，女跑者見狀也停下來交談，有趣的是「羊羊軍團」也跟著乖乖停下等著女跑者。

經過短暫交談後，舒絲確定羊群們真的是走失了，而女跑者因為戴著耳機，第一時間並沒有發現自己被百隻小羊當成了「領頭羊」一路列隊跟隨，直到舒絲目睹全程，並出言提醒才恍然大悟。不過女跑者表示不清楚羊群從何而來，也不知道什麼時候開始跟著她，所以她打算繼續跑、刻意經過當地幾處牧場，看看是否能幫忙帶領羊群找到主人。

事後舒絲將這段有趣的過程PO網，立刻引來眾人關注，紛紛留言笑說「這位女跑者可以考慮轉行牧羊了」、「這是我看過最瘋狂的事，很好奇她這樣被追著跑多久了」、「我猜她如果一路跑回家，這群羊也會跟著她回家」、「可以確定的是牧羊犬要倒大楣了」。