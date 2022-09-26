不少人都有出門忘記帶鑰匙的經驗，有些人會請家人幫忙，有些人則直接叫鎖匠開鎖，大陸一名68歲奶奶竟選擇「用鐵鍬挖洞」，在家門下挖出一條通道，再鑽進去把門打開，神奇的行為讓網友全都看傻了眼。

根據《瀟湘晨報》報導，河南省周口市一名68歲奶奶出門忘記帶鑰匙，導致她進不了家門，奶奶靈機一動，和鄰居借了把鐵鍬就開始在門底下挖土，試圖挖出一條通道好讓自己鑽過去。從影片中可以看到，奶奶的動作非常迅速，不一會兒通道就完工，她立刻爬進洞中弄得滿身都是泥土，打開門後又拿著鐵鍬把土補回洞裡。

奶奶的孫女夏女士當時正好帶著女兒上門，一到現場就看見她在挖洞，覺得有趣便拿手機拍攝下來，沒想到居然在網路上爆紅。夏女士受訪時透露，奶奶是一名聾啞人士，雖然身體健康，但年紀大了容易記性不好，偶爾會弄丟鑰匙，或忘記帶鑰匙出門，因此這不是奶奶第一次挖洞回家，之前已有過3、4次經驗，只不過這次剛好被夏女士親眼目睹了。

影片曝光後引發熱議，不少人都對奶奶的行為驚訝不已，紛紛留言，「說明奶奶身體還是不錯的，我估計挖一半就懶得挖了」、「不用懷疑，那把鐵鍬就是奶奶家的鑰匙」、「這就是奶奶門口不鋪水泥的原因嗎？」、「奶奶參加過壕溝戰吧？」、「人家門口都是放把鑰匙，您這門口放把鐵鍬」。