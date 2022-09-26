馬來西亞一名女子日前因產前陣痛急著趕往醫院，搭車途中遇到一名熱心的外送員在前方幫忙開道，讓她得以順利抵達，女子生產完隔天為了感謝外送員，希望透過網路的力量來找到對方，沒想到竟得知外送員車禍身亡的噩耗。

根據《星洲網》報導，馬來西亞一名女子近日在TikTok分享一段影片，表示她在本月20日要趕往醫院分娩時，遇到一位非常熱心的外送員，對方主動騎在她搭乘的車子前方幫忙開道，才讓她能夠順利抵達醫院生產，為了表達對他的謝意，女子希望透過網路的力量找到這名外送員。

沒想到還來不及當面和外送員說謝謝，女子就先得知他因為車禍過世的消息。據馬來西亞媒體報導，這名外送員名叫魯迪（Rudi Hermawan Sumarno），今年33歲，和妻子育有一對6歲雙胞胎兒子；本月21日晚上8點，他騎車行經麻坡往昔加末的公路時，遭一台汽車撞擊，導致他頭部重創當場身亡，經警方調查後確認，該名肇事駕駛屬於酒駕。

女子得知消息後備受衝擊，「我才剛想要找他，他20日下午5點幫助過我，當時我陣痛難耐，是他替我開道到醫院。我的天！當我得知車禍死者就是那名外送員時，我嚇到不斷發抖。」

網友們看到女子的影片後都感動不已，紛紛稱讚外送員的善行，「你做的善事會讓你上天堂的」、「願逝者的靈魂得到祝福」、「人生無常，誰都不知道下一秒會發生什麼事」；也有人憤怒譴責酒駕駕駛，「酒後開車不但造成別人的生命危險，也是一種對自己不負責任的行為」、「一個好人就這樣被酒駕的人害死了」。

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