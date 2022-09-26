大陸河南省日前發生一起離奇事件，近百隻山羊集體跳下60公尺深的懸崖慘死，駭人畫面不斷在網路上瘋傳。對此，知情人士直言，背後原因跟「羊群效應」（The Effect of Sheep Flock），又稱「從眾效應」有關，代表缺乏獨立思考，只追隨多數意見，而領頭羊錯誤的決策也導致了羊群的滅亡。

綜合陸媒報導，河南輝縣掛壁公路24日上午9時許，出現「羊群效應」真實版，根據知情人士指出，逾百隻的山羊有90多隻接連跳下60公尺深的懸崖峭壁，不幸慘死，懷疑是突然出現的汽車，導致領頭羊受驚，轉身跳下山崖，隨後引起羊群集體仿效，速度之快，攔都攔不住。

據悉，此次羊群集體跳崖事件讓飼主損失不小，而死亡的山羊已經及時虧本賤賣，損失將近10萬人民幣（約44.5萬新台幣）。

消息一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「在這麼危險的地方放羊？」、「羊群效應」、「原來傳說是真的」、「幸好沒有砸到人，不然就不只是這10萬（人民幣）的虧損了」、「只能含淚吃了」。