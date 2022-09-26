有些人喝醉後就會做出脫序的行為，直到清醒後才開始後悔，英國一名女子的經歷卻不太一樣，她在酒後斷片時以2萬英鎊（約新台幣70.3萬）得標一棟房子，並在保留一年後脫手，拿到翻倍的利潤，讓她興奮直呼，這是她一生中做過最好的決定。

'I got so drunk I forgot I bought a HOUSE - I don't regret it' https://t.co/QftMxLwCfi — The Scottish Sun (@ScottishSun) September 25, 2022

根據《太陽報》報導，英國40歲女子露娜（Luana Riberia）透露，幾年前她和朋友一起去看一間棟正在拍賣的房子，但朋友並不喜歡，因為房子的位置不好，但露娜相當滿意這棟房子，心裡默默覺得這會是一筆不錯的投資，不過她沒有做任何決定，當晚先去參加了公司舉辦的派對，且在現場喝得酩酊大醉。

露娜在隔天早上返家，接著打電話給房仲出了價，但她完全沒有這段記憶，直到宿醉醒來之後，發覺男友詭異的態度，她才得知自己居然以2萬英鎊的價錢順利標到房子，男友得知後對她輕率的決定非常生氣，還因此跟她冷戰。

但事實證明露娜當初的想法沒有錯，這確實是一項很好的投資，她將這棟房子保留了一年，再脫手時利潤已經翻了一倍，足以讓她在其他地方購入房產，並用這筆錢持續進行房地產投資，最終拿到的利潤成為她在葡萄牙成立公司的資金，讓露娜開心地大喊，當初喝醉買下那棟房子，是她人生中做過最好的決定。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！