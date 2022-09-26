大陸一對情侶交往3年，已有結婚打算，近日女方因為腹部有腫塊去就醫，原以為只是疝氣，沒想到竟是罹患雄性素不敏感症候群，被醫生宣告「其實是個男人」，讓兩人當場傻眼。

綜合陸媒報導，鄭州大學附屬中心醫院近日收治了一名女病患，患者腹部有腫塊，因此認為自己得了疝氣，不料檢查後發現她竟罹患雄性素不敏感症候群（Androgen Insensitivity Syndrome），不僅沒有子宮，也沒有雙側卵巢性腺特徵，至於原先誤以為的腫塊，其實是未發育完全的睪丸。

醫師指出，雄性素不敏感症候群是一種罕病，機率為幾萬分之一，主要原因是基因突變導致。此外，醫師也提到，該名患者擁有女性特徵，包括外貌、神態表情都有女性特質，但她不會有月經；事後醫師也將患者腹部中未發育完全的睪丸進行摘除手術。

患者男友得知檢查結果後忍不住自嘲，「我是不是多了一個哥們兒？」但他也沒有因此嫌棄女友，兩人感情依舊融洽。消息一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「這是一對正人君子，這年頭不可多得」、「從小就沒有大姨媽都不會去醫院檢查嗎」、「再次證明婚前體檢很重要」。