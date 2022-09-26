泰國藝術大學校園的湖內出現一大群水巨蜥，其中一部分還叼著魚上岸，吸引附近流浪狗群注意，衝過來將水巨蜥包圍，還對牠們不斷吠叫，目睹全程的學生將這壯觀的一幕拍攝下來，並分享到網路上引起熱議，大家都忍不住驚呼，「好像來到侏儸紀公園！」

根據泰媒報導，這段影片拍攝於泰國藝術大學（Silpakorn University）綠蔭夏宮（Sanam Chandra Palace）校區，校園內的湖中有一大群水巨蜥出沒，學生紛紛上前圍觀，在第一段影片中可以看到，有人朝湖中丟吐司餵食，水巨蜥則在水裡翻滾，相互爭奪著食物。

第二段影片中，有一部分的水巨蜥叼著魚爬上岸，過程中遇到流浪狗包圍吠叫，其中一隻水巨蜥成為狗群追趕的對象，牠只好快跑離開，卻被流浪狗咬住尾巴，牠奮力一甩才嚇走跟在他身後的狗群。

影片在網路上曝光後，立刻引發熱議，截至目前為止觀看次數已經超過160萬，大家都對於校園內出現這樣的景象感到驚奇不已，「這裡是侏儸紀公園嗎？」、「大家看起來好像都很習以為常了」、「原來水巨蜥也會吃麵包」、「那隻狗真大膽，居然敢咬水巨蜥的尾巴」、「如果是我在現場，肯定嚇到不會走路」、「我記得我10年前在那邊讀書的時候，湖裡還沒有那麼多水巨蜥」。