新加坡一名婦人多年來將印度籍的女傭當成家人對待，沒想到對方竟趁家中無人之際，把男友帶回家玩樂，還擅自進入主臥室纏綿，讓她當場嚇哭，憤而報警逮人，並火速將女傭開除。

綜合外媒報導，36歲婦人11日將近中午時分返家時，發現主臥室的房門緊閉，裡頭還傳出激烈的碰撞聲，正當她好奇發生什麼事情時，女傭突然衝出來並對著她不斷道歉，幾分鐘後一名衣衫不整的男子也從臥室走出來。婦人當下意識到主臥室竟然淪為女傭的免費砲房後，立刻氣哭，除了覺得遭到背叛之外，對女傭的所作所為更是大感失望和沮喪，「當時我真的嚇到發抖，無法相信家中會發生這種事情」。

婦人透露，因為新冠疫情的關係，丈夫幾乎都是在家工作，自己還有一個4歲的兒子，一家三口在這3年和女傭相處融洽，自己也將她當成家人對待，全家出國時也不忘帶上她，並負擔所有費用。先前得知女傭交了男友時，也曾明確告訴她不能帶外人隨意進入豪宅，不料對方竟趁著家中無人之際，擅自帶男友回家纏綿。

婦人當下火速報警，警方獲報後以非法入侵為由，將男子逮捕上銬；此外，她也立刻開除女傭，並訂了一張前往印度的單程機票，「當天晚上8點就把她送上了飛機，雖然機票很貴，但我不在乎，我只想擺脫她」。這件事也造成婦人極大陰影，她坦言最近經常睡到一半驚醒，目前也還不想聘請新的幫傭。